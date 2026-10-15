Costa Rica contabiliza 62 mujeres asesinadas en 2026

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Costa Rica contabiliza 62 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, y la más reciente, una madre de dos hijos que murió por un balazo en la cabeza cuando dispararon contra su vivienda en Río Blanco de Limón.

La policía valora el caso como víctima colateral, ya que los sicarios dispararon contra la casa buscando a un hombre que resultó ileso, mientras el PAN asumió el cuidado de los dos hijos.

El país alcanza 651 asesinatos y 52 víctimas colaterales, mientras el Observatorio de Violencia de Género contabiliza 21 femicidios, diez cometidos por la pareja o expareja de la víctima.