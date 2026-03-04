Costa Rica conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre destacando su biodiversidad

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Costa Rica conmemora este 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre con una condición que la distingue a nivel global, que pese a su pequeño territorio, el país alberga cerca del 6% de la biodiversidad del planeta.

La fecha, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, busca crear conciencia sobre el valor ecológico, económico y social de las especies silvestres y alertar sobre amenazas concretas como la pérdida de hábitat, el cambio climático y el tráfico ilegal de especies.

Para Costa Rica esta conmemoración tiene un peso especial, dado que su territorio es reconocido mundialmente como un santuario natural de primer orden.