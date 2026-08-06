Costa Rica cerró su participación en balonmano de los Centroamericanos y del Caribe

Costa Rica logró posicionarse entre los mejores de la región en el día 17 de competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde la selección nacional de balonmano derrotó 29 a 28 a Nicaragua en el último partido y consiguió la quinta posición del evento, colocándose entre los mejores de la región en esta disciplina.

En kata individual femenino y masculino, los atletas ticos llegaron hasta la disputa por las medallas: María Monge quedó en cuarto lugar tras caer en el combate ante Puerto Rico, mientras que Joshua Núñez perdió ante Venezuela en la pelea por la presea de bronce, ubicándose ambos en el TOP 4 del certamen.