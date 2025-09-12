Escrito por: Eduardo Troconis.

La Sele perdió terreno en la más reciente actualización del ranking de selecciones de la CONCACAF publicado este 12 de septiembre.

¿Cómo está el ranking tras la actualización?

México (1º)

Canadá (2º)

Panamá (3º)

Estados Unidos (4º)

Costa Rica (5º)

La Sele ahora se ubica en la quinta casilla con 1.691 puntos.

¿Por qué Costa Rica bajó posiciones en el ranking?

La baja se da en medio de cuestionamientos al rendimiento de la Sele en el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras dos partidos, el seleccionado nacional acumula 2 empates y no consiguió ganar aún.