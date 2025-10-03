La ciencia costarricense continúa desarrollando innovadores proyectos tecnológicos con aplicaciones en el campo del rescate y la protección civil.
Una de estas iniciativas busca crear drones con capacidad de cambiar de forma, lo que les permitiría adaptarse a diferentes entornos y situaciones de emergencia.
Estos dispositivos están diseñados para asistir en operaciones de salvamento, donde su versatilidad podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en escenarios de desastre o accidentes.