Costa Rica podría enfrentar a dos selecciones de alto nivel en las próximas semanas

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) ya recibió propuestas para definir los dos amistosos que disputará La Sele en noviembre, durante la próxima fecha FIFA.

La Sele analiza opciones en Sudamérica

La Tricolor todavía debe elegir a sus rivales para los partidos de noviembre.

La FCRF mantiene conversaciones con varias federaciones y espera valorar las opciones junto con el nuevo cuerpo técnico.

En Sudamérica, seis selecciones todavía tienen pendiente definir sus amistosos: Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Perú.

Por eso, una posible gira por territorio sudamericano aparece entre las alternativas que analiza Costa Rica para esa fecha FIFA.

También negocian con selecciones de Concacaf

Costa Rica también estudia otras posibilidades dentro de la región. Las selecciones eliminadas de la Liga de Naciones de Concacaf podrían convertirse en rivales de La Sele.

La próxima fecha FIFA se disputará del 9 al 17 de noviembre y permitirá que Costa Rica juegue dos encuentros.

La FCRF aún no confirma los rivales, ya que también analiza esperar al nuevo cuerpo técnico antes de tomar una decisión definitiva.

Así, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Perú aparecen entre las opciones sudamericanas que Costa Rica podría enfrentar en noviembre.

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