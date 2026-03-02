Costa Rica alcanzó récord histórico en decomiso de cocaína

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Costa Rica alcanzó un récord histórico en el decomiso de cocaína, con un promedio de 5 kilos incautados cada hora en el país durante el último año, según informaron las autoridades.

El caso más reciente se registró este fin de semana en Escazú, donde se concretó el decomiso más grande en la historia de ese cantón capitalino: 282 paquetes de cocaína ocultos en un doble forro de un vehículo pick-up, cuyo conductor fue detenido y enviado a prisión preventiva por cuatro meses.

La alerta inicial fueron los vidrios polarizados del vehículo y el nerviosismo del conductor al saber que oficiales K9 revisarían el automóvil.

Los perros antinarcóticos reaccionaron intensamente en el cajón del pick-up, lo que llevó a una revisión minuciosa que permitió descubrir el cargamento.