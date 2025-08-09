20 homicidios en una semana. Esa es la cifra que contabiliza el país durante los últimos siete días, para un total de 534 en lo que va del 2025.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 80% de estos crímenes se cometieron con arma de fuego y la principal causa es el ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, entre 18 y 30 años, quienes son blanco de ataques directos en la vía pública o en zonas residenciales.

En medio de este panorama, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas realizaron varios operativos durante la última semana. Entre los resultados, se reporta la detención de miembros de la banda conocida como “La H” y el decomiso de armas de alto calibre, municiones y drogas.

El Ministerio de Seguridad reiteró que reforzará la presencia policial en las provincias con mayores índices de homicidios, especialmente Limón, San José y Puntarenas, donde se concentra más del 60% de los casos registrados este año.