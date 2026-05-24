Durante este fin de semana, el país atraviesa jornadas especialmente violentas y ya alcanza los 303 homicidios en el quinto mes del año.

Solo en la provincia de Limón, las autoridades registraron tres homicidios en las últimas horas. Los hechos ocurrieron en los sectores de Pacuare, Batán y Siquirres.

Esta provincia ocupa el segundo lugar con más homicidios en este 2026, con un total de 72 casos.

La lista la encabeza San José, con 92 homicidios. En tercer lugar aparece Puntarenas, con 52.

Según el criminólogo Bryan Sandí, el aumento de la violencia guarda una fuerte relación con disputas internas y externas por poder entre organizaciones criminales.

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Por: Camila Rosales Méndez

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