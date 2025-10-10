Escrito por: Eduardo Troconis

Costa Rica igualó en la noche del jueves ante Honduras en el Estadio General Francisco Morazán, en un partido cerrado en el que ningún equipo logró romper el cero en el marcador.

¿Cuál es la racha?

Tras este empate, La Sele acumula una preocupante racha en el inicio de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Después de tres partidos (ante Nicaragua, Haití y Honduras), Costa Rica sigue sin conocer la victoria, esto luego de cosechar empates en todos los encuentros.

¿Cómo va el recorrido de La Sele en esta fase final?

El equipo dirigido por Miguel Herrera inició esta última fase con un empate 1-1 en Nicaragua y, posteriormente, sacó un punto en el Estadio Nacional ante Haití, luego de pasar de un 2-0 a ir perdiendo 2-3 en el segundo tiempo.

En el primer partido de esta fecha FIFA de octubre, Costa Rica igualó ante Honduras, por lo que deberá buscar la victoria ante Nicaragua el próximo lunes si quiere optar por un lugar en el Mundial.

Así marcha la tabla