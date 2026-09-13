Cinco cantones tendrán cortes de agua potable esta semana

Conozca aquí las comunidades afectadas.

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Al menos cinco cantones tendrán suspensiones programadas del servicio de agua potable durante el inicio de esta semana, según informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Entre los sectores afectados se encuentran Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, San José y Coronado, específicamente estos sectores:

  • San José, Santa Ana, Salitral.
  • San José, Alajuelita, San Antonio.
  • San José, Alajuelita, San Josecito.
  • San José, Vázquez de Coronado, Vázquez de Coronado.
  • San José, Desamparados, Patarrá.
  • San José, Desamparados, San Juan de Dios.
  • San José, Goicoechea, Mata de Plátano.
  • San José, Aserrí, Aserrí.

Los horarios y fechas de las suspensiones serán variados, por lo que el AyA recomienda a los usuarios consultar previamente si su comunidad se encuentra entre las zonas afectadas.

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Los cortes se realizarán del 14 al 20 de septiembre.

¿Dónde consultar sobre cortes de agua?

La institución pide a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial publicada en su sitio web, donde se detallan las fechas, horarios y sectores que tendrán interrupciones del servicio.

Se recomienda almacenar agua con anticipación en caso de que la vivienda se encuentre dentro de las zonas programadas.

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