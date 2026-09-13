Cinco cantones tendrán cortes de agua potable esta semana

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

Al menos cinco cantones tendrán suspensiones programadas del servicio de agua potable durante el inicio de esta semana, según informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Entre los sectores afectados se encuentran Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, San José y Coronado, específicamente estos sectores:

San José, Santa Ana, Salitral.

San José, Alajuelita, San Antonio.

San José, Alajuelita, San Josecito.

San José, Vázquez de Coronado, Vázquez de Coronado.

San José, Desamparados, Patarrá.

San José, Desamparados, San Juan de Dios.

San José, Goicoechea, Mata de Plátano.

San José, Aserrí, Aserrí.

Los horarios y fechas de las suspensiones serán variados, por lo que el AyA recomienda a los usuarios consultar previamente si su comunidad se encuentra entre las zonas afectadas.

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Los cortes se realizarán del 14 al 20 de septiembre.

¿Dónde consultar sobre cortes de agua?

La institución pide a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial publicada en su sitio web, donde se detallan las fechas, horarios y sectores que tendrán interrupciones del servicio.

Se recomienda almacenar agua con anticipación en caso de que la vivienda se encuentre dentro de las zonas programadas.

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