Cinco cantones tendrán cortes de agua potable esta semana

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Al menos cinco cantones tendrán suspensiones programadas del servicio de agua potable durante el inicio de esta semana, según informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Entre los sectores afectados se encuentran Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, San José y Coronado, específicamente estos sectores:
Los horarios y fechas de las suspensiones serán variados, por lo que el AyA recomienda a los usuarios consultar previamente si su comunidad se encuentra entre las zonas afectadas.
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Los cortes se realizarán del 14 al 20 de septiembre.
La institución pide a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial publicada en su sitio web, donde se detallan las fechas, horarios y sectores que tendrán interrupciones del servicio.
Se recomienda almacenar agua con anticipación en caso de que la vivienda se encuentre dentro de las zonas programadas.
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