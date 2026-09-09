Puntarenenses estarán 22 días con cortes de agua

Conozca aquí cuáles serán las comunidades afectadas.

Los vecinos de Barranca, Puntarenas, enfrentarán cortes de agua durante 22 días consecutivos, según la información reportada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Cortes de agua serán durante seis horas

La afectación comenzó el martes 8 de setiembre y se extenderá hasta el jueves 1.º de octubre, con interrupciones todos los días entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Estas son las comunidades afectadas

Los sectores que tendrán cortes son Paso del Tren, Playón, Libertad 81, INVU, Barranca, San Joaquín, Detrás de La Salinera, Bonanza y Barrio Caribe.

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El AyA recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias y no dejar las llaves abiertas durante el periodo de interrupción, para evitar desperdicio de agua cuando se restablezca el servicio.