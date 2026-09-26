Corriente arrastra hombre en catarata

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia, donde a un hombre adulto lo arrastraría una corriente de agua.

Al sitio se desplazan recursos de emergencia, entre ellos una Unidad de Primera Intervención, equipo de rescate, unidades de Soporte Básico y personal especializado en buceo, para realizar las labores de búsqueda y atención correspondientes.

Esto ocurrió en San Lorenzo de Tarrazú, específicamente en la catarata Los Reyes

La información sobre el rescate del hombre se mantiene en desarrollo y la actualizarán conforme avance la operación.

Por: Camila Rosales Méndez

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