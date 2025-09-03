Por medio de sus redes sociales, Correos de Costa Rica informó sobre la suspensión temporal de cuatro servicios para envíos internacionales a Estados Unidos.

Explicación de la empresa

Según la empresa, la medida se toma ante “las recientes disposiciones arancelarias implementadas por el Gobierno de Estados Unidos y a los procesos de aprobación que aún se encuentran en negociación con las líneas aéreas“.

Servicios suspendidos (temporalmente)

EMS Inter Paq.

Exporta Fácil.

Encomienda Internacional.

Correo Internacional.

EMS USA.

Servicio EMS PREMIUM

Este servicio se mantiene disponible.

Según informan, tratarán de restablecer la operatividad completa lo antes posible.