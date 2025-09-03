Por medio de sus redes sociales, Correos de Costa Rica informó sobre la suspensión temporal de cuatro servicios para envíos internacionales a Estados Unidos.
Explicación de la empresa
Según la empresa, la medida se toma ante “las recientes disposiciones arancelarias implementadas por el Gobierno de Estados Unidos y a los procesos de aprobación que aún se encuentran en negociación con las líneas aéreas“.
Servicios suspendidos (temporalmente)
- EMS Inter Paq.
- Exporta Fácil.
- Encomienda Internacional.
- Correo Internacional.
- EMS USA.
Servicio EMS PREMIUM
Este servicio se mantiene disponible.
Según informan, tratarán de restablecer la operatividad completa lo antes posible.