¡Corren con propósito! Alma Runner reúne a mujeres para ayudar a los demás

Alma Runner, un club de running exclusivamente femenino, nació hace casi cuatro meses en Palmares con el objetivo de motivar a las mujeres a salir de su zona de confort y correr sin miedo.

La iniciativa surgió a raíz de los mensajes que la fundadora recibía de otras mujeres interesadas en entrenar, aunque ninguna de ellas quería hacerlo en soledad.

Actualmente, el club ha logrado convocar a aproximadamente 125 participantes en su última sesión de entrenamiento.

El lema del grupo es “corre con propósito”, por lo que no cobran por los entrenamientos y, a cambio, solicitan a las corredoras que lleven víveres para distribuirlos entre familias necesitadas.