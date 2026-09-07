Copa Centroamericana tendrá VAR a partir de cuartos de final

La Copa Centroamericana de la Concacaf contará con el sistema de Video Asistencia Arbitral (VAR) a partir de los cuartos de final y durante el resto de las series de eliminación directa, incluyendo semifinales, repechaje y final.

En cuanto a los criterios de desempate, el gol en condición de visitante tomará relevancia como el primer criterio, aplicando la mayor cantidad de goles convertidos como visitantes en el tiempo reglamentario en los dos partidos de la serie.

La implementación del VAR en esta fase decisiva busca garantizar mayor justicia en las decisiones arbitrales de los encuentros más importantes del torneo.