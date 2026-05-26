Así quedaron los grupos y rivales de los equipos ticos en Copa Centroamericana

La Concacaf realizó este martes el sorteo oficial de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 y los equipos costarricenses ya conocen el camino que deberán recorrer en busca del título regional.

El torneo reunirá nuevamente a los clubes más fuertes de Centroamérica y tendrá representación nacional con Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés.

La Liga Deportiva Alajuelense llegará como uno de los grandes favoritos luego de conquistar las últimas tres ediciones consecutivas del certamen.

Alajuelense buscará defender su corona

Alajuelense quedó ubicado en el Grupo A y tendrá como rivales a Plaza Amador, Xelajú, Luis Ángel Firpo y Diriangén.

El cuadro rojinegro intentará extender su dominio en la competencia regional y arrancará el torneo con la presión de defender el título una vez más.

Grupo A

Alajuelense

Plaza Amador

Xelajú

Luis Ángel Firpo

Diriangén

Herediano enfrentará un grupo muy competitivo

El Club Sport Herediano formará parte del Grupo B junto a Antigua, Maratón, Real Estelí y Alianza de El Salvador.

El Team tendrá que disputar una fase exigente ante clubes con amplia experiencia internacional y buscará avanzar a la siguiente ronda para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Grupo B

Herediano

Antigua

Maratón

Real Estelí

Alianza (El Salvador)

Saprissa tendrá duelos de alto nivel

Deportivo Saprissa quedó sembrado en el Grupo C y enfrentará a Olimpia, Deportivo Mixco, Alianza y Umecit de Panamá.

El conjunto morado protagonizará uno de los grupos más atractivos del torneo debido a la presencia del histórico Olimpia de Honduras.

Grupo C

Olimpia

Saprissa

Deportivo Mixco

Alianza

Umecit (Panamá)

Cartaginés ya conoce a sus rivales

Cartaginés competirá en el Grupo D junto a Municipal, Motagua, FAS y Verdes de Belice.

El club brumoso intentará dar la sorpresa y meterse entre los mejores equipos del área en una zona que también promete partidos muy intensos.

Grupo D

Municipal

Motagua

Cartaginés

FAS

Verdes (Belice)

Así se jugará la Copa Centroamericana 2026

La fase de grupos arrancará del 28 al 30 de julio y se extenderá hasta finales de agosto.

Estas son las fechas confirmadas por Concacaf para el torneo:

Semana 1: 28 al 30 de julio

Semana 2: 4 al 6 de agosto

Semana 3: 11 al 13 de agosto

Semana 4: 18 al 20 de agosto

Semana 5: 25 al 27 de agosto

Fechas de las rondas finales

Cuartos de final: 8 al 10 de setiembre y 15 al 17 de setiembre

Semifinales y Play-In: 20 al 22 de octubre y 27 al 29 de octubre

Finales: 2 y 6 de diciembre

Seis clubes clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In conseguirán un boleto para disputar la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Además, el campeón de la Copa Centroamericana obtendrá un pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la Confederación.