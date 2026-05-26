Así quedaron los grupos y rivales de los equipos ticos en Copa Centroamericana

La Concacaf realizó este martes el sorteo oficial de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 y los equipos costarricenses ya conocen el camino que deberán recorrer en busca del título regional.
El torneo reunirá nuevamente a los clubes más fuertes de Centroamérica y tendrá representación nacional con Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés.
La Liga Deportiva Alajuelense llegará como uno de los grandes favoritos luego de conquistar las últimas tres ediciones consecutivas del certamen.
Alajuelense quedó ubicado en el Grupo A y tendrá como rivales a Plaza Amador, Xelajú, Luis Ángel Firpo y Diriangén.
El cuadro rojinegro intentará extender su dominio en la competencia regional y arrancará el torneo con la presión de defender el título una vez más.
El Club Sport Herediano formará parte del Grupo B junto a Antigua, Maratón, Real Estelí y Alianza de El Salvador.
El Team tendrá que disputar una fase exigente ante clubes con amplia experiencia internacional y buscará avanzar a la siguiente ronda para mantenerse en la pelea por el campeonato.
Deportivo Saprissa quedó sembrado en el Grupo C y enfrentará a Olimpia, Deportivo Mixco, Alianza y Umecit de Panamá.
El conjunto morado protagonizará uno de los grupos más atractivos del torneo debido a la presencia del histórico Olimpia de Honduras.
Cartaginés competirá en el Grupo D junto a Municipal, Motagua, FAS y Verdes de Belice.
El club brumoso intentará dar la sorpresa y meterse entre los mejores equipos del área en una zona que también promete partidos muy intensos.
La fase de grupos arrancará del 28 al 30 de julio y se extenderá hasta finales de agosto.
Estas son las fechas confirmadas por Concacaf para el torneo:
Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In conseguirán un boleto para disputar la Copa de Campeones Concacaf 2027.
Además, el campeón de la Copa Centroamericana obtendrá un pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la Confederación.