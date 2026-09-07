Coopenae y Coopeande analizan una integración estratégica con el fin de seguir fortaleciendo el sector cooperativo en el país, según la información proporcionada.

Adrián Álvarez, gerente general Coopenae, afirma que “es una excelente noticia para nosotros, es una excelente noticia para el sistema financiero costarricense y es una excelente noticia para los más de 300 mil asociados que se estarían viendo beneficiados”.

Coopenae cuenta con 20 sucursales y 798 colaboradores directos, mientras Coopeande tiene 18 sucursales y 437 colaboradores, y ambas continúan operando con normalidad.

Durante este proceso de análisis, la SUGEF informó que este tipo de iniciativas forman parte de la evolución normal de los mercados financieros.