Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Coopelesca capacita a su personal en manejo de fauna silvestre después de que un video se hiciera viral donde un trabajador lanzó a un perezoso desde un poste de luz a 11 metros de altura.

La capacitación incluye información técnica sobre rescate y manipulación de animales en redes eléctricas, así como la entrega de guantes contra mordeduras, transportadoras y paños para su captura.

El Colegio de Médicos Veterinarios recomienda que si no hay conocimiento en el manejo de vida silvestre, mejor no interactuar con ella y llamar al 911.