Coopelesca capacita a su personal en manejo de fauna silvestre

Cooperativa entrega equipos especializados tras polémica por video de perezoso lanzado desde poste.

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Coopelesca capacita a su personal en manejo de fauna silvestre después de que un video se hiciera viral donde un trabajador lanzó a un perezoso desde un poste de luz a 11 metros de altura.

La capacitación incluye información técnica sobre rescate y manipulación de animales en redes eléctricas, así como la entrega de guantes contra mordeduras, transportadoras y paños para su captura.

El Colegio de Médicos Veterinarios recomienda que si no hay conocimiento en el manejo de vida silvestre, mejor no interactuar con ella y llamar al 911.