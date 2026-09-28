Convocatoria definida: Bryan Ruiz define su lista para Liga de Naciones

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El nuevo entrenador interino de la Selección Nacional de Costa Rica lanzó una nueva lista de convocatoria de cara a los juegos restantes de Liga de Naciones.

Costa Rica enfrentará a Nicaragua y Haití con los siguientes futbolistas:

La Federación Costarricense de Fútbol oficializó la lista a través de sus canales autorizados de comunicación durante la tarde de este lunes 28 de septiembre.

Este será el primer paso de Ruiz como seleccionador, tras su reciente etapa interina en Alajuelense.