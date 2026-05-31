El director técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, anunció la lista de 23 futbolistas convocados para el viaje a Bogotá, donde Costa Rica enfrentará a la selección de Colombia en un nuevo compromiso internacional.

La nómina destaca por su juventud, ya que presenta una edad promedio de 24,1 años e incluye a 11 jugadores menores de 23 años.

Entre los convocados figuran tres guardametas: Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira.

En defensa fueron llamados Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, John Ruiz, Farbod Samadian, Joseth Peraza y Shawn Johnson.

La zona de volantes estará conformada por Andrey Soto, Cristopher Núñez, Gian Mauro, Luis Flores, Orlando Galo y Sebastián Padilla.

Mientras tanto, en ataque destacan Álvaro Zamora, Carlos Mora, Jossimar Alcócer, Manfred Ugalde y Orlando Sinclair.

Presencia europea y talento local

De los 23 seleccionados, ocho militan actualmente en clubes europeos, mientras que los otros 15 pertenecen a seis equipos distintos del campeonato nacional.

La convocatoria refleja la apuesta del cuerpo técnico por combinar la experiencia internacional con el desarrollo de jóvenes figuras que vienen destacando tanto en el país como en el extranjero.

Cambio en el itinerario de viaje

La Federación informó además que, debido a una reprogramación en el vuelo, la delegación nacional partirá hacia el aeropuerto a las 2:00 p. m.

El vuelo con destino a Bogotá está previsto para despegar a las 5:15 p. m., donde el equipo continuará con su preparación para enfrentar a la selección cafetera.

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