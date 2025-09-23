Dar el paso de formalizar un emprendimiento implica una serie de trámites legales indispensables para construir una empresa sólida y protegida, explica la abogada María José Ortega.
Esto incluye el registro de la marca ante el registro nacional, la inscripción en Hacienda para cumplir con obligaciones fiscales como el IVA, y la apertura de una cuenta bancaria empresarial que separe las finanzas personales.
La abogada también destaca la importancia de definir claramente la representación legal de la empresa y mantener toda la documentación actualizada para evitar sanciones y facilitar el crecimiento sostenido del negocio.