Debido a los recientes sismos ocurridos en Venezuela y Colombia, la Contraloría General de la República lanzó una advertencia.

¿Qué advierte la Contraloría?

Según indican, parte de la infraestructura pública del país continúa siendo vulnerable ante desastres naturales y eventos climáticos extremos.

Según el informe publicado por la entidad, en la gestión pública como en electricidad, la construcción o remodelación de las rutas viales, todavía se posee un modelo que se enfoca en reparar después de la emergencia, y no tanto de prevenirlos.

Prevención

Ante esto, la entidad advierte que fortalecer la prevención en estas obras reduciría los daños.

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