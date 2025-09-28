Por medio de sus redes sociales, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso meteorológico en el cual se refirió a las condiciones del tiempo que se esperan para las próximas horas.

Precipitaciones

Según indica el IMN, las precipitaciones han sido aisladas pero intensas en el territorio nacional, debido a influencia de la Zona de Convergencia Intertropical.

Pronóstico

“En el Valle Central, las precipitaciones serán persistentes al final de la tarde y primeras horas de la noche, con estimados entre 20 mm y 30 mm con máximos de hasta 50 mm principalmente en la provincia de Cartago“, afirmó la entidad.

También afirmó que se esperan lluvias intensas en el Pacífico Norte y la Zona Norte, con montos estimados entre 30 mm y 60 mm, y con máximos de hasta 80 mm en los alrededores de la Cordillera de Guanacaste.

Saturación de los suelos

Alertó que los cantones de Cóbano, Lepanto, Puntarenas, Garabito y Península de Osa, tienen un alto nivel de saturación de suelos (superior al 90%).