Escrito por: Eduardo Troconis

La continuidad de Celso Borges en la Liga Deportiva Alajuelense aún no está asegurada. Así lo confirmó Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, que aclaró que, aunque el mediocampista está contento en el club y mantiene un rol protagónico en el equipo, no existe un acuerdo cerrado sobre su permanencia.

“Celso es un histórico del país, ha tenido una carrera admirable y con nosotros la relación es muy clara. Hemos conversado sobre sus planes a futuro, incluso personales, pero hemos acordado hablarlo formalmente al final del semestre”.

Vela reconoció que Borges no se ve en otro equipo y que su aporte dentro y fuera de la cancha sigue siendo fundamental. Sin embargo, recalcó que la decisión dependerá tanto de los objetivos deportivos como de la propia evaluación del jugador.

“Hoy podría firmar en otro club, pero la realidad es que está contento con nosotros. No hay un acuerdo de palabra ni mucho menos firmado, simplemente coincidimos en volver a sentarnos a conversar más adelante”, agregó.

Con esto, el futuro de uno de los referentes del fútbol nacional quedará definido en las próximas semanas y meses, en lo que será una de las decisiones más esperadas del semestre.