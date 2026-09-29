Continúa búsqueda de personas desaparecidas tras lluvias del fin de semana

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Dos personas se mantienen desaparecidas en Pococí y Tarrazú tras ser sorprendidas por corrientes de agua, según informó el equipo de búsqueda en el lugar.

Las fuertes lluvias del fin de semana, provocadas por el paso de la onda tropical número 47, dejaron una persona fallecida y dos más desaparecidas tras ser arrastradas por cabezas de agua.

“Se ubicó a una persona sin signos vitales y se mantiene la búsqueda de otro hombre reportado como desaparecido. Adicionalmente, se busca a otra persona en el sector de Tarrazú”, recalcó Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja.

Las autoridades continúan con los operativos de búsqueda para dar con el paradero de los desaparecidos en medio de las condiciones inestables.