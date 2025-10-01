La investigación de la Universidad de Costa Rica revela 37 compuestos farmacéuticos en ríos y pozos, donde la doctora Elizabeth Meza explica cómo antibióticos y analgésicos llegan al agua a través de sistemas de tratamiento ineficientes.

Estos residuos pueden generar resistencia antimicrobiana en quienes consumen el líquido y infiltrarse en cultivos, afectando la seguridad alimentaria.

La experta propone batidos desintoxicantes y mejor gestión de medicamentos vencidos como medidas paliativas inmediatas.