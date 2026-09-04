Consumo de tabaco tradicional se estancó

El consumo del tabaco tradicional se estanca mientras el vapeo gana terreno en el país, según un informe de la Universidad de Costa Rica (UCR) que evidencia un cambio en los hábitos de consumo de los costarricenses.

El estudio revela que cada vez más personas optan por los dispositivos electrónicos para consumir nicotina, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud evalúa medidas para regular el uso de estos dispositivos y prevenir los riesgos asociados a su consumo.