Consumo de proteína: ¿necesidad o moda?

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Cuánta proteína tomar al día es una pregunta que divide opiniones entre quienes la consideran una necesidad y quienes la ven como una moda, por lo que es importante analizar este nutriente y sus requerimientos reales.

La Dra. Melania Cevo explica que el cuerpo usa las proteínas para renovar músculos, sintetizar enzimas, defensas y energía, y que no consumirlas en los rangos adecuados compromete la salud ósea y muscular a largo plazo.

La especialista detalla que un adulto promedio y sedentario necesita un mínimo de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día, que un adulto mayor requiere entre 1,0 y 1,2 gramos para frenar la pérdida de masa muscular, y que los deportistas necesitan entre 1,6 y 2,2 gramos para reparar fibras y ganar fuerza, recomendando siempre la comida real sobre los suplementos.