Personas en condición de calle aumentó 290% en la última década

Consumidores afirman que extremarán cuidados al comer pollo tras los recientes casos de infección por salmonella, aunque no dejarán de consumir dicha proteína.

Según datos del Ministerio de Salud, la bacteria provocó la muerte de 4 personas en 2025 y en lo que va de 2026 ya se reportan 2 fallecimientos.

Una consumidora afirmó que “el pollo está presente en su mesa casi todos los días por ser un alimento económico y delicioso”; y otra recordó que su madre siempre le enseñó a lavarlo con limón y sal como medida de prevención.