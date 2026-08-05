Consultas por obesidad se multiplicaron en los últimos años

La obesidad ha ganado terreno en Costa Rica con un incremento significativo en las consultas médicas, que pasaron de aproximadamente 1.4 millones entre 2020 y 2025, y más de dos mil personas esperan actualmente una cirugía bariátrica en los hospitales de la CCSS para reducir su peso, según informó la Asociación de Lucha contra la Obesidad.

Los servicios de salud atendieron a más de un millón de asegurados con esta enfermedad en ese período, y dos de cada tres casos correspondieron a mujeres, lo que evidencia una tendencia preocupante en la salud de la población femenina.

La creciente presión sobre los servicios de salud ha duplicado las consultas por obesidad, reflejando la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y ampliar la capacidad quirúrgica en el sistema público. La Asociación advierte que estas cifras exigen una respuesta integral del Estado para frenar el avance de esta enfermedad crónica.