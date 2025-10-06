La transparencia en el registro de bienes inmuebles es fundamental para la seguridad jurídica de las transacciones. La abogada, Katalina Esquivel Chaves explica que cualquier persona puede consultar propiedades con solo un nombre o número de cédula. Si bien esta facilidad promueve la transparencia, también expone a los propietarios a posibles riesgos de fraude.



Delincuentes pueden utilizar esta información para realizar estafas sofisticadas como ventas fraudulentas de propiedades. Verificar la ausencia de gravámenes o hipotecas es un paso indispensable antes de cualquier compraventa. La intervención de un notario garantiza la legalidad del proceso y protege los intereses de ambas partes.



Mantener la documentación actualizada es la mejor defensa contra posibles problemas legales futuros. Revisar periódicamente los registros permite detectar cualquier irregularidad de manera oportuna. La educación sobre estos riesgos es fundamental para prevenir víctimas de estafas inmobiliarias.