El Consulado General de Costa Rica en Colombia publicó un pronunciamiento oficial tras el lamentable terremoto que sacudió al país sudamericano este lunes.

Confirmó que, hasta el momento, no existen reportes de costarricenses afectados por el sismo de magnitud 7,4.

Alrededor de 100 ticos viven en las zonas más afectadas

De acuerdo con el padrón consular, cerca de 2.000 costarricenses están registrados en Colombia. De ellos, alrededor de 100 viven en los departamentos que presentan mayores afectaciones por el terremoto.

La distribución registrada es la siguiente:

Valle del Cauca: 48 personas, 31 de ellas en Cali.

48 personas, 31 de ellas en Cali. Quindío: 6 personas, todas en Armenia.

6 personas, todas en Armenia. Risaralda: 4 personas, una de ellas en Pereira.

4 personas, una de ellas en Pereira. Caldas: 4 personas, todas en Manizales.

4 personas, todas en Manizales. Cauca: 1 persona, residente en Popayán.

Consulado mantiene seguimiento de la situación

El movimiento telúrico afectó principalmente a Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, además de ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

El Consulado indicó que permanece atento a la evolución de la emergencia y mantiene habilitados sus canales para brindar asistencia a los costarricenses que la necesiten.

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Las personas que requieran orientación consular pueden comunicarse al correo [email protected] o al número de emergencia +57 313 841 3850.

Recomiendan seguir indicaciones de las autoridades

A los costarricenses que están en las zonas afectadas, el Consulado les recomienda mantenerse informados mediante los canales oficiales de las autoridades locales y seguir sus indicaciones.

En caso de una emergencia o situación de peligro, deben comunicarse al 123, número de emergencias de Colombia.

El Consulado General de Costa Rica continuará dando seguimiento a la situación y comunicará cualquier actualización a través de sus canales oficiales.