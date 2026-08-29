Cónsul de Alemania muere ahogado tras volcar en un kayak en Alajuela

El cónsul de Alemania en Costa Rica murió este sábado luego de caer de un kayak mientras se encontraba en el Centro Recreativo La Laguna, en Río Cuarto de Alajuela.

Emergencia ocurrió en una poza

Según los reportes de Bomberos y Cruz Roja, la emergencia fue atendida alrededor de las 2:23 p. m., luego de que se alertara sobre una persona dentro del agua.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron al hombre sin respirar y lograron extraerlo hasta el sector del muelle.

Realizaron maniobras de reanimación

Los socorristas iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación y trabajaron de manera coordinada con la Cruz Roja; sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre falleció.

El reporte de la Cruz Roja señala que se trató de una persona que cayó de un kayak mientras se encontraba en el agua.

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Confirman que era el cónsul de Alemania

Posteriormente, se confirmó que la víctima era el cónsul de Alemania en Costa Rica.

Las autoridades se mantienen en el sitio para realizar el procedimiento correspondiente y determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el lamentable accidente.