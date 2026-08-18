Construirán puente de dos carriles en Montecillos

La Municipalidad de Alajuela inició este martes la construcción del nuevo puente que comunicará los sectores de la Plywood, la antigua plaza de ganado y Villa Bonita en Montecillos.

La vía permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante aproximadamente siete meses, y se habilitarán rutas alternas mediante la marginal de la Ruta Nacional 1 y los sectores de Montecillos, Avenida Cuarta y Calle Ancha.

El tránsito puede llegar a complicarse en la zona, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus rutas con anticipación.