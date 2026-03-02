Consejos sobre incapacidades laborales temporales, permanentes parciales o totales

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La incapacidad laboral es un derecho del trabajador que lo inhabilita para prestar sus servicios, pero siempre debe estar respaldada por un criterio médico que determine la imposibilidad de seguir trabajando, explicó el abogado Mario Navarro.

El especialista diferenció entre la incapacidad temporal, cuando se espera una recuperación progresiva, y la permanente, que aplica en casos como amputaciones o problemas neurológicos que imposibilitan definitivamente el desempeño laboral.

Navarro enfatizó que es el médico tratante quien define el tipo de incapacidad y las condiciones bajo las cuales el trabajador debe guardar reposo o puede realizar actividades limitadas.