Consejos para superar heridas silenciosas y proteger el bienestar emocional

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

¿Cómo saber si una frase dicha en el pasado aún le afecta? El psicólogo Moisés Peraza enumeró señales claras: pedir permiso para existir, responder siempre a la defensiva, irritarse con rapidez o necesitar reconocimiento constante.

“Somos como un vaso con una ruptura; por más que lo llenemos con ejercicio, trabajo o relaciones, el contenido se sigue botando”, explicó.

Esas reacciones revelan que una creencia dañina como “usted es un inútil”, o “usted es un vago”, sigue operando en el subconsciente, fragmentando la autoestima y generando inseguridades que condicionan la vida adulta.