La monstera o filodendro, planta trepadora de fácil cuidado y hojas espectaculares, es promovida por la botánica Fabiola Bolaños Brenes, quien especifica sustratos porosos y tutores resistentes que evitan daños radiculares durante su crecimiento vertical.

Bolaños describe técnicas de riego según exposición lumínica, subrayando que trasplantes oportunos en macetas más grandes previenen enfermedades foliares en climas húmedos.

Además, recomienda podas estratégicas para mantener su brillo característico, posicionándola como solución ornamental accesible en jardines urbanos costarricenses.