Consejos para prevenir y revertir el hígado graso

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El hígado graso, una condición que afecta a millones de personas sin que lo sepan, puede revertirse si se detecta a tiempo, según explicó la doctora Teresa Monestel.

La especialista destacó que este órgano tiene una capacidad regenerativa única, pero advirtió que cuando la enfermedad avanza a fibrosis y luego a cirrosis, el daño produce cicatrices que derivan en complicaciones graves.

La clave está en modificar hábitos, ya que el hígado graso no presenta síntomas iniciales y muchas personas lo descubren en ecografías donde el órgano se ve “resplandeciente” por la acumulación de grasa.