Consejos para cuidar su perfil digital imagen profesional en redes sociales

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Para cuidar su perfil digital y proyectar una imagen profesional en redes, el experto en reclutamiento Sergio Ortega analiza cómo la presencia en línea influye en el ámbito laboral.

El especialista explica que las empresas revisan perfiles antes de contratar, observando publicaciones que pueden generar alertas y afectar la estabilidad en el empleo.

Así mismo, Ortega recomienda construir una marca personal sólida, gestionando el contenido para que la presencia digital sea una ventana de oportunidades profesionales.