Consejos para alargar la vida útil de sus electrodomésticos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El técnico Alexander Rodríguez explica que la humedad, el mal estado de la instalación eléctrica domiciliaria y la calidad de la electricidad que provee la empresa son factores que afectan el funcionamiento de todos los electrodomésticos.

Sin embargo, el especialista señaló que las causas más comunes de daño son las plagas y el mal uso que los propietarios dan a los aparatos, lo que constituye una negligencia evitable.

Rodríguez enfatizó que cada electrodoméstico tiene fallas específicas según su diseño, pero entender estas condiciones generales ayuda a prevenir averías y prolongar la vida útil de licuadoras, sartenes eléctricos y otros equipos del hogar.