Ante sangrados nasales o convulsiones, el doctor Alexander Lotarev, formado en escuelas internacionales, enseña maniobras inmediatas como comprimir la parte blanda de la nariz o colocar al afectado de lado.

Estas técnicas, simples pero efectivas, pueden estabilizar a pacientes mientras llega ayuda profesional, especialmente en hogares con niños o adultos mayores.

El experto también diferencia protocolos para caídas en escaleras versus ahogamientos por alimentos, utilizando modelos demostrativos para mayor claridad.