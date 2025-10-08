La protección del patrimonio familiar requiere estrategias legales como las capitulaciones matrimoniales, que definen el régimen de propiedad de los bienes antes o durante el matrimonio, previniendo conflictos futuros.

Instrumentos como la donación con reserva de usufructo permiten transferir propiedades a los hijos mientras se conserva el derecho de uso, equilibrando así la planificación sucesoria con la seguridad económica.

Para patrimonios complejos, el fideicomiso familiar emerge como alternativa eficaz para la administración profesional y neutral de los activos, garantizando su preservación para las generaciones venideras.