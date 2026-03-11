Consejos clave para construir vivienda y evitar problemas

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Para quienes tienen el proyecto de construir vivienda, el ingeniero civil Ricardo Vásquez Artavia brinda consejos clave para evitar problemas legales y costos inesperados.

El especialista explica que “antes de iniciar es fundamental resolver trámites municipales y permisos, además de revisar las limitaciones del terreno con estudios de suelo.”

El ingeniero Vásquez Artavia también recomienda incluir contratos claros con el maestro de obras y equilibrar el presupuesto sin comprometer la calidad de la construcción.