Consejo Nacional de Televisión en Chile sacó del aire a Telecanal

El Consejo Nacional de Televisión de Chile ordenó el cese de transmisiones de Telecanal tras 20 años al aire, luego de que caducara la totalidad de las concesiones digitales de la empresa operadora Telecanal 2 S.A., según informó el organismo regulador citando incumplimientos vinculados con la cobertura digital exigida por la Ley 20.750 de Televisión Digital.

Los plazos establecidos por la ley vencieron el 15 de abril de 2024, y mediante una resolución notificada el 12 de mayo de 2026, el CNTV obligó al medio de comunicación a apagar sus equipos, lo que abrió un debate en Chile sobre la regulación, la proporcionalidad y el debido proceso en la intervención estatal en los medios.

Telecanal apeló ante la justicia chilena por considerar que la sanción es desproporcionada, puesto que su defensa plantea que nunca dejó de transmitir su señal principal y que los cuestionamientos del CNTV se refieren a señales secundarias digitales sobre las que la ley no la obligaría a mantener programación permanente.

Según el CNTV, Telecanal 2 S.A. era titular de 7 concesiones de televisión digital de libre recepción y tenía varias señales secundarias que permanecían inactivas, y en Santiago la empresa no inició los servicios de su segunda señal dentro del plazo previsto.

El caso ahora queda en manos de los tribunales chilenos, que deberán determinar si el CNTV actuó dentro de sus competencias, si la sanción fue desproporcionada y si se respetaron las garantías de la concesionaria.