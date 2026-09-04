Consejero explica cuánto puede afectar un secreto la confianza en pareja

Revisar el celular, borrar conversaciones, ocultar una compra o mentir sobre dónde se estuvo son conductas que pueden deteriorar la confianza y el vínculo en una pareja.

Isaac Daniel Álvarez, consejero personal y de pareja, explica que la línea entre la privacidad personal y el ocultamiento puede ser delgada, pero que las mentiras piadosas o cotidianas terminan afectando la transparencia.

El especialista detalla que, para recuperar la confianza, se debe dejar de revisar compulsivamente el teléfono o interrogar al otro, y en su lugar construir un espacio de libertad y transparencia basado en el compromiso y el respeto por la dignidad de la otra persona.