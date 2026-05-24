Conozca una de las conductas más sancionadas en carretera

El estacionamiento indebido continúa siendo una de las faltas más frecuentes en carretera. Según autoridades de tránsito, esta conducta se sanciona en promedio cada 17 minutos, convirtiéndose en la segunda infracción más común en el país.

Parquear en zonas no permitidas, especialmente cerca de esquinas, representa un riesgo tanto para conductores como para peatones.

Vehículos mal estacionados reducen visibilidad

Expertos explican que cuando un vehículo se estaciona demasiado cerca de una esquina, disminuye la visibilidad para quienes transitan por la vía.

Esto obliga en muchos casos a otros conductores a invadir parcialmente el carril contrario para poder continuar su recorrido, aumentando el riesgo de colisiones.

Además, los peatones también se ven afectados al tener menor visibilidad al momento de cruzar la calle.

Parquear frente a hidrantes afecta emergencias

Otro de los problemas frecuentes es el estacionamiento frente a hidrantes.

Las autoridades recuerdan que estos espacios deben permanecer libres para que el Cuerpo de Bomberos pueda realizar conexiones rápidas y adecuadas en caso de una emergencia.

Un vehículo mal estacionado podría retrasar la atención de un incendio y poner vidas en riesgo.

Autoridades hacen llamado a respetar la ley

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores para respetar las zonas restringidas y evitar sanciones económicas.

También recuerdan que una mala práctica al estacionar no solo afecta la circulación vial, sino que puede convertirse en un peligro para toda la comunidad.