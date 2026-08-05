Conozca un tesoro chineado que traspasa generaciones

Un automóvil clásico del año 1965 se ha convertido en el tesoro más preciado de una familia hondureña que lo conserva como si recién hubiera salido de agencia, según relató Andrés Fonseca, propietario de esta joyita sobre ruedas.
El vehículo, adquirido por su padre hace demasiados años, ha sido sometido a algunos arreglos estéticos que mantienen su apariencia impecable, aunque quienes lo observan aseguran que no parece haber rodado en esta vida.
La familia ha resguardado este automóvil como el mayor tesoro, preservando su esencia original y cuidando cada detalle para que no pierda su autenticidad a pesar de las décadas transcurridas.