La Dra. Paola Mora, especialista en medicina integrativa, presenta un tratamiento innovador que mediante masajes intestinales suaves ayuda a limpiar el organismo y aliviar el estreñimiento, pues estimula la eliminación de toxinas que afectan la digestión.

Este método, que incluye instrumentos específicos y técnicas no invasivas, también beneficia a pacientes con padecimientos en vesícula, hígado o riñones.

Su enfoque regenerativo promueve el equilibrio digestivo sin depender de laxantes, lo que reduce riesgos de efectos secundarios.