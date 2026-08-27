Conozca todo lo que puede cambiar su forma de caminar

Arrastrar los pies o encorvarse no siempre es producto de malos hábitos, sino que también puede deberse a debilidad muscular o a problemas de salud no tratados que afectan la pisada.

La Dra. Fernanda Solano detalla que existen diferentes tipos de pisadas y que el desgaste en los zapatos puede indicar una mala forma de apoyar el pie.

La especialista señala que una mala pisada afecta otras partes del cuerpo y que se puede corregir con el tratamiento adecuado, además de recomendar usar el calzado apropiado para evitar lesiones.